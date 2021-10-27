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Украинский депутат потребует отставки правительства из-за катастрофы с эпидемией

Мир

Сопредседатель фракции украинского парламента "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко заявил о готовности потребовать правительство сложить полномочия из-за провала в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

Украинский депутат потребует отставки правительства из-за катастрофы с эпидемией

По словам Бойко, власти не могут ошибаться, когда речь идёт о людских жизнях. Как сообщил депутат, с сентября число заразившихся COVID-19 граждан увеличилось в девять раз. Также политик указал на дефицит коек для больных, некоторым из них из-за этого отказываются помогать. Вместе с этим парламентарий заявил о нехватке кислорода из-за неподготовленности к новой волне коронавируса.

"Сначала власть попросту закатала в асфальт миллиарды из ковидного фонда, а медицину так и оставила недофинансированной. Дальше — провалила информационную кампанию по проведению вакцинации, профукала доверие людей", — негодовал Бойко на своей странице в Facebook.

Депутат подчеркнул, что за смерть украинцев отвечает всё правительство, несколько решений по кадровому вопросу не принесут результат. Политик объявил о намерении фракции потребовать отставки целого Кабинета министров.

Пользователи социальной сети поддержали инициативу Бойко:

  • "Всё взаимосвязано… Люди никому не нужны, уровень жизни упал окончательно, сеется паника, нет уверенности в будущем… И на ослабленных людей цепляются хвори… Полный коллапс", — отметила Пелюшко.
  • "Юрий Бойко… Делайте же уже… Ещё немного и страны вместе с народом не останется", — отреагировала Свистула.

Часть пользователей осудила парламентария за бездействие.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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