Украинцы высмеяли Киев за использование турецких БПЛА в Донбассе

Украина впервые применила турецкие дроны Bayraktar TB 2 в Донбассе. Эту новость с юмором встретили читатели украинских изданий "Обозревателя" и УНИАН. Интернет-пользователи сошлись во мнении, что Киеву не помогут иностранные дроны.

Читатель Александр Савченко перечислил вооружение, которое Украина уже применяла в Донбассе: миномёт "Молот", "москитный флот" из списанной американской техники, гвинтокрыл "Лев-1", танк "Навозец" из мусорных контейнеров. Теперь, наконец, пришёл черёд турецкой вундервафли Bayraktar.

"Вислоухие, вы уж определитесь, когда Крым будете забирать", — пошутил Савченко.

Сергей Ткебучава предложил купить президенту Украины Владимиру Зеленскому тонкий галстук с приятным вкусом, намекая на известный инцидент с галстуком президента Грузии Михаила Саакашвили.

Марина Кассирова выразила сожаление по поводу того, что одни украинцы убивают других, пока "русские сидят у себя в теплых домах и радуются".

Ещё один комментатор напомнил, что в сентябре 2014 года Киев подписал меморандум о запрете полетов боевой авиации и иностранных беспилотников. Использование турецких дронов Bayraktar свидетельствует о том, что "обязательства и договоренности Киева ничего не стоят", отметил читатель.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий БПЛА Bayraktar, который запустил управляемую ракету, уничтожившую пушку противника. Напомним, что Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.