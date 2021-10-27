Направлявшийся из Каира в Москву самолёт авиакомпании EgyptAir вернулся в Каир незадолго после вылета – экипаж подал сигнал бедствия.
Как пишет ТАСС, Airbus A220 должен был прибыть в Домодедово в 16:23, однако через полчаса после начала полёта над Средиземным морем пришлось развернуться и вернуться обратно.
Причины пока неизвестны. По некоторым данным, вернуться пришлось из-за подозрительного сообщения на одном из сидений.
В начале недели в Египте был снят введенный в апреле 2017 года режим чрезвычайного положения.
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