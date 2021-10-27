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Глава ООН: мир накрыла новая эпидемия - эпидемия госпереворотов

Мир

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир накрыла "эпидемия государственных переворотов", и призвал Совбез принять меры для их эффективного сдерживания.

Глава ООН: мир накрыла новая эпидемия - эпидемия госпереворотов

Напомним, в понедельник госпереворот произошёл в Судане — там власть захватили военные. В стране не прекращаются массовые протесты.

"Суданский народ очень четко продемонстрировал свое сильное стремление к реформам и демократии", -заявил генеральный секретарь журналистам, осудив захват власти суданской армией в понедельник и призвав все стороны проявлять "максимальную сдержанность".

  • Верховный генерал Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан во вторник выступил в защиту военного переворота, заявив, что он сверг правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока, чтобы избежать гражданской войны.
  • Это последнее из серии военных захватов в Мьянме, Мали и Гвинее и попыток переворотов в ряде других стран.
  • Совет Безопасности, который имеет возможность вводить санкции или санкционировать военные действия, разделился в вопросе о том, как подходить к различным конфликтам: с одной стороны "баррикад" США и западные члены Совета, с другой — Россия и Китай.

В преддверие закрытого заседания Совбеза ООН, назначенного на сегодня, Гутерриш указал на сильные геополитические разногласия, "трудности Совета Безопасности в принятии решительных мер" и экономические и социальные последствия пандемии COVID-19, создающие "обстановку, в которой некоторые военные лидеры чувствуют, что они полностью безнаказанны и могут делать все, что захотят, потому что с ними ничего не случится".

"Я призываю — особенно крупные державы — объединиться для обеспечения единства Совета Безопасности, чтобы обеспечить эффективное сдерживание в связи с этой эпидемией государственных переворотов, — сказал Гутерриш. - Мы видели, что эффективного сдерживания сегодня не существует".

Напомним, Россия вовсе не склонна вешать на события в Судане ярлык "государственный переворот", раз таковым не назван до сих пор украинский Майдан 2014-го года.

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Совбез ООН займётся военным переворотом в Судане
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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