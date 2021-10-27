Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир накрыла "эпидемия государственных переворотов", и призвал Совбез принять меры для их эффективного сдерживания.
Напомним, в понедельник госпереворот произошёл в Судане — там власть захватили военные. В стране не прекращаются массовые протесты.
"Суданский народ очень четко продемонстрировал свое сильное стремление к реформам и демократии", -заявил генеральный секретарь журналистам, осудив захват власти суданской армией в понедельник и призвав все стороны проявлять "максимальную сдержанность".
В преддверие закрытого заседания Совбеза ООН, назначенного на сегодня, Гутерриш указал на сильные геополитические разногласия, "трудности Совета Безопасности в принятии решительных мер" и экономические и социальные последствия пандемии COVID-19, создающие "обстановку, в которой некоторые военные лидеры чувствуют, что они полностью безнаказанны и могут делать все, что захотят, потому что с ними ничего не случится".
"Я призываю — особенно крупные державы — объединиться для обеспечения единства Совета Безопасности, чтобы обеспечить эффективное сдерживание в связи с этой эпидемией государственных переворотов, — сказал Гутерриш. - Мы видели, что эффективного сдерживания сегодня не существует".
Напомним, Россия вовсе не склонна вешать на события в Судане ярлык "государственный переворот", раз таковым не назван до сих пор украинский Майдан 2014-го года.
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