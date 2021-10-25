Байден подсчитал, сколько денег США потеряли из-за глобального потепления

Лидер США Джо Байден рассказал о влиянии глобального потепления на экономику страны. Своими подсчетами он поделился во время своего выступления в Нью-Джерси.

Так, президент оценивает ущерб от глобального потепления в этом году в 100 миллиардов долларов. Например, среди серьезных расходов он отметил последствия от урагана в Нью-Джерси. Байден добавил, что правительство выделило 150 миллионов долларов на ремонт, замену и помощь в аренде жилья и другие нужды.

"В период с 2010 по 2020 год в этом штате произошло 24 экстремальных погодных явления", — цитирует американского лидера ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ограничения ОПЕК привели к завышению цен на топливо для американского рынка. Лидер нации отметил, что с ним по этому поводу хотят "переговорить" многие лидеры ближневосточных стран.

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