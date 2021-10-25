Польские русофобы нашли у России новое "мощное оружие для гибридной войны"

Польша заявила: кроме газа, у России есть ещё одно "мощное оружие" для гибридной войны с "цивилизованным миром". Это зерно.

В Польше вдруг словно прозрели и увидели, что "в течение нескольких лет Россия из импортёра пшеницы стала её крупнейшим в мире экспортёром". И, как заведено, немедленно забили тревогу:

"Кремль будет использовать зерно в политических играх, как и ранее другие ресурсы — газ и нефть", — пишет газета Rzeczpospolita.

В статье подробно пересказывается эпопея с борьбой против "Северного потока-2", которая "привела к жесточайшему кризису в Европе". Конечно, по версии автора материала, грянул кризис этот исключительно из-за "Путина и его команды". А теперь вот, получается, новый — "зерновой" — на подходе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.