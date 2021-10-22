Генерал ВСУ: Украина теперь сможет топить корабли РФ:

Экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что британские ракеты пригодятся Украине против российских кораблей в Черном море.

"Ракеты для украинских патрульных катеров, которые в рамках военной помощи от Великобритании может получить Украина, позволят эффективно отражать атаки страны-агрессора России в Черном и Азовском морях. В случае особой необходимости военные корабли противника могут быть уничтожены", — заявил генерал — лейтенант Романенко в интервью каналу "Обозреватель".

Напомним, в четверг газета "Таймс" сообщала о переговорах между Великобританией и Украиной по поводу поставок в Незалежную ракет "Бримстоун", которые могут быть установлены на украинские корабли.

Романенко добавил, что, вероятнее всего, сейчас речь идет о ракетах класса "корабль-корабль", "которые можно использовать и по наземным целям".

Как пояснил генерал, "украинские патрульные катера смогут наносить ракетные удары по любому противнику, который ведет себя агрессивно, который ведет гибридную войну с Украиной и с ее Вооруженными силами. Ракетами можно уничтожить катера противника или даже крупный корабль".

По оценкам Романенко, "наличие такого вооружения вряд ли существенно сократит количество провокаций России в водах Черного и Азовского морей".