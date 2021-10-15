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Посол Украины: военные корабли и ракеты Киев закупит у Великобритании

Мир

Украина закупит у Великобритании два военных корабля и ракеты. Об этом сообщил посол Украины в Соединённом Королевстве Вадим Пристайко.

Посол Украины: военные корабли и ракеты Киев закупит у Великобритании

"Я уверен, в ближайшее время будут приобретены два действующих корабля. Их не надо будет строить, они сразу войдут в состав ВМС Украины", — цитирует заявление дипломата РБК.

Посол уточнил, что суда, которые планируется закупить, — это соответствующие стандартам НАТО тральщики, используемые для поиска и уничтожения мин.

Кроме того, по словам Пристайко, Великобритания поставит Украине ракеты. Дипломат заявил, что это оружие позволить Киеву "усилить способности на море". Как рассказал Пристайко, в этих целях Украина намерена построить два новых военно-морских порта — один на Чёрном море, другой — на Азовском.

В сообщении говорится, что Украина заключила соглашение о поставках оружия также с США. Сообщается, что в аэропорт Борисполь уже доставили партию технической помощи из Америки.

В её составе — боеприпасы, а также средства радиолокационного наблюдения и высокоточное вооружение на сумму 60 млн долларов.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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