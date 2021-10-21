Украинские пограничники задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС туриста-экстремала из России.
Согласно информации Государственной пограничной службы Украины, в ночь на 21 октября пограничники, патрулировавшие зону отчуждения вместе с полицейскими, обнаружили там молодого человека, оказавшегося гражданином РФ и жителем Подмосковья.
Выяснилось, что россиянин проник в зону отчуждения, минуя контрольные пункты, с целью экстремального туризма.
Сообщается, что на территорию Украины 24-летний российский сталкер попал на законных основаниях - через один из автомобильных пунктов пропуска.
Правоохранители составили на россиянина протокол по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».
Молодому человеку грозит штраф. Кроме этого, решается вопрос о сокращении срока его пребывания на территории Украины.
В погранслужбе напомнили, что Чернобыльская зона отчуждения является контролируемой территорией, где запрещены нелегальный туризм и отдых.
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