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Россиянина задержали в Чернобыльской зоне отчуждения украинские пограничники

Мир

Украинские пограничники задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС туриста-экстремала из России. 

Россиянина задержали в Чернобыльской зоне отчуждения украинские пограничники

Согласно информации Государственной пограничной службы Украины, в ночь на 21 октября пограничники, патрулировавшие зону отчуждения вместе с полицейскими, обнаружили там молодого человека, оказавшегося гражданином РФ и жителем Подмосковья.

Выяснилось, что россиянин проник в зону отчуждения, минуя контрольные пункты, с целью экстремального туризма.

Сообщается, что на территорию Украины 24-летний российский сталкер попал на законных основаниях -  через один из автомобильных пунктов пропуска.

Правоохранители составили на россиянина протокол по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

Молодому человеку грозит штраф. Кроме этого, решается вопрос о сокращении срока его пребывания на территории Украины.

В погранслужбе напомнили, что Чернобыльская зона отчуждения является контролируемой территорией, где запрещены нелегальный туризм и отдых.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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