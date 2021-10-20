В США появился новый штамм коронавируса

В США врачи выявили новую мутацию индийского штамма коронавируса AY.4.2, который пока не вызывает опасений.

Ранее учёные из Кембриджа и Лондона обнаружили тот же вариант COVID-19, на который приходится уже почти 10% заражений в Великобритании, сообщало издание Financial Times. Британские вирусологи считают, что новая мутация на 10-15% заразнее, чем обычный коронавирус.

В настоящее время самым распространённым вариантом коронавируса является "дельта" мутация SARS-CoV-2.

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