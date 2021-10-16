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В Польше предложили ЕС ввести новые санкции против России

Мир

Новые финансовые санкции в отношении РФ предложил ввести Евросоюзу Польский институт международных отношений.

В Польше предложили ЕС ввести новые санкции против России

Согласно бюллетеню института, с которым ознакомился RT, ограничительные меры предлагается ввести в связи с "агрессивными шагами" РФ, которые якобы направлены против соседних государств и стран-членов ЕС.

"Ограничения имели бы целью ослабить позиции российских государственных компаний в нефтегазовом секторе, которые представляют собой значительный источник дохода для российских властей и связанных с ними олигархов", — поясняется в бюллетене.

Напомним, в минувший понедельник Совет ЕС принял решение о расширении антироссийских санкционных списков и внёс в них восьмерых граждан РФ "за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В соответствии с решением Совета ЕС под санкции попали судья Верховного суда Крыма Галина Редько, начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов и прокурор ЮВО Евгений Колпиков.

В МИД РФ пообещали, что расширение Евросоюзом антироссийских санкций не оставят без ответа.

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Почему западные санкции НЕ РАБОТАЮТ? Простой ответ
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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