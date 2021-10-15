Глава российских инструкторов в ЦАР получил награду от парламента

Глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи встретился с президентом Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александром Ивановым в Банги. В здании парламента руководителю российских инструкторов вручили грамоту за помощь в возвращении мира в ЦАР.

В историческом документе выражается благодарность российским инструкторам и их руководителю за подготовку правительственной армии (FACA). Свидетелями торжественной церемонии стали не только высокопоставленные чиновники и депутаты, но и члены общественных организаций.

Симплис Матье Саранджи рассказал, что специалисты из РФ не просто сформировали вооруженные силы ЦАР, но и показали эффективность в процессе отвоевания большей части территорий, занятых боевиками конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" и наемниками из соседних государств. Официальная позиция руководства страны опровергает ряд вбросов ангажированных изданий, которые связывали российских специалистов с "ЧВК Вагнера" и очерняли их деятельность.

"От имени всех народных избранников ЦАР и от себя лично я выражаю вам наши искренние поздравления за вашу храбрость… Примите уверения в моем самом высоком уважении", — добавил глава парламента.

Александр Иванов поблагодарил народ и правительство ЦАР за оказанное доверие. Он выразил уверенность, что сотрудничество между Москвой и Банги продолжит только крепнуть.