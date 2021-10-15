Украина внесла в санкционный список 237 человек из-за выборов в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкции в отношении 237 человек, которые участвовали в организации выборов в Государственную Думу в Крыму и Донбассе.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в "чёрный список" были внесены люди, которые участвовали в голосовании, а также контролировали работу по выборам на территории Крыма, Луганской и Донецкой народных республик. В основном это члены избирательных комиссий.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. СНБО Украины ввёл санкции против организаторов выборов в Донбассе, несмотря на то, что в ЛНР и ДНР не проводились выборы.