Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкции в отношении 237 человек, которые участвовали в организации выборов в Государственную Думу в Крыму и Донбассе.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в "чёрный список" были внесены люди, которые участвовали в голосовании, а также контролировали работу по выборам на территории Крыма, Луганской и Донецкой народных республик. В основном это члены избирательных комиссий.
Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. СНБО Украины ввёл санкции против организаторов выборов в Донбассе, несмотря на то, что в ЛНР и ДНР не проводились выборы.
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