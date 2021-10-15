"Постарайтесь теперь без политики": Китай про новое COVID-расследование ВОЗ

Пекин займёт твердую позицию против любых форм политических манипуляций, которые могут возникнуть во время возобновленного исследования Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) определения происхождения коронавируса.

С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он особо подчеркнул, что "правительство страны надеется на объективную научную позицию всех участников расследования".

"Хотя Китай будет продолжать поддерживать группу исследователей и участвовать в отслеживании происхождения COVID-19, мы будем решительно выступать против любых форм политических манипуляций”, — сказал дипломат.

Эти замечания прозвучали на следующий день после того, как ВОЗ объявила о создании новой научно-консультативной группы экспертов по происхождению вируса COVID-19, а Мария Ван Керхов, технический руководитель ВОЗ по вопросам коронавируса, отметила, что

"возможно, потребуется проведение миссий на китайской земле и будет нужно сотрудничество Пекина".

Так совпало, что буквально накануне объявления о возобновлении расследования американский вирусолог Стивен Куэй "поделился информацией" о том, что в лаборатории в Ухане "учёные манипулировали" с вирусом, который в 80 раз летальнее "ковида". Об этом подробнее читайте в материале Pravda.Ru:

Вирусолог из США бьёт тревогу: новый лабораторный вирус погубит планету

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.