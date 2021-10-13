Вирусолог из США бьёт тревогу: новый лабораторный вирус погубит планету

Очевидное нежелание администрации Байдена провести серьезное расследование происхождения коронавируса, его явное стремление возложить ответственность на Китай и отсутствие сотрудничества могут привести к пандемии, гораздо более смертоносной, чем нынешняя.

Об этом предупредил один из ведущих американских исследователей происхождения COVID-19, доктор Стивен Куэй.

"На данный момент нет никаких доказательств, подтверждающих естественное происхождение ковида, - сказал он, выступая в Уханьском институте вирусологии. - Поэтому я думаю, что на этом мы закончили с расследованием. Необработанные данные образцов пациентов, размещенных в генном банке Национальных институтов здравоохранения, показали, что исследователи из лаборатории в Ухане в декабре 2019 года манипулировали генами очень смертоносного вируса Nipah. Вирус Nipah, вызывающий тяжелое воспаление головного мозга или энцефалит, приводит к смертности около 80%. Нынешняя пандемия летальна на 1%. Возможная – на 80%. Сейчас как никогда важно остановить опасные научно-технические вирусы с усилением функций, что делает их более передаваемыми и смертельными. Это наша первостепенная задача теперь. В противном случае мы получим экзистенциальную угрозу для жизни, какой мы ее знаем на этой планете".

Стивен Куэй уверен: уханьские ученые манипулировали вирусами Nipah точно так же, как, по его мнению, они создали SARS CoV-2.

"Это их следующий проект, если я мог бы это так назвать, - сказал он. - Уханьские исследователи брали треть всего генома вируса Nipah и перемещали его с помощью синтетической биологии. Если они завершат синтетическую версию Nipah, а затем в лаборатории случится авария, как, по-моему, было с SARS-CoV-2, у нас будет вирус с гораздо более высокой летальностью. Нам действительно нужно сосредоточиться на прекращении такого рода опасных исследований".

Учёный отметил, что на этой неделе у администрации Байдена была возможность оказать давление на Китай в связи с происхождением пандемии, когда советник по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил с высокопоставленным китайским дипломатом. Но Салливан, согласно официальным сообщениям, не поднимал эту тему.

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