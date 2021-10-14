В Чехии обнаружили "вторую Украину" — друга России

Специальный посол Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка рассказал изданию DenikN о существовании "второй Украины", которая продолжает сотрудничать с Россией.

"Есть ещё, к сожалению, и та Украина, которая точно не похожа на Европейский союз", — заявил он.

Бартушка возмутился тем, что представители газовых компаний ЕС считают "Газпром" более надёжным партнёром, чем украинский "Нафтогаз". По его словам, "другая Украина" провоцирует конфликты на собственной границе.

Ранее Вацлав Бартушка сказал, что переход ЕС на зелёную энергетику обернётся проблемами для России. В Совете Федерации РФ назвали его слова "неглубокими и неумными" и напомнили, что в настоящее время зелёная энергетика существует лишь как проект "туманного будущего".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.