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В Чехии обнаружили "вторую Украину" — друга России

Мир

Специальный посол Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка рассказал изданию DenikN о существовании "второй Украины", которая продолжает сотрудничать с Россией.

"Есть ещё, к сожалению, и та Украина, которая точно не похожа на Европейский союз", — заявил он.

Бартушка возмутился тем, что представители газовых компаний ЕС считают "Газпром" более надёжным партнёром, чем украинский "Нафтогаз". По его словам, "другая Украина" провоцирует конфликты на собственной границе.

Ранее Вацлав Бартушка сказал, что переход ЕС на зелёную энергетику обернётся проблемами для России. В Совете Федерации РФ назвали его слова "неглубокими и неумными" и напомнили, что в настоящее время зелёная энергетика существует лишь как проект "туманного будущего".

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Куда заведёт Чехия Европу в конфликте с Россией
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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