Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера

В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся третий бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри, который завершился победой представителя Великобритании в 10 раунде.

На протяжении боя оба боксёра дважды побывали в нокдауне: Фьюри — в четвёртом раунде, Уайлдер — в третьем и десятом раундах.

После нокдауна Фьюри начал боксировать осторожнее и отдавать предпочтение тактике, что помогло ему переломить характер боя: "Цыганский король" стал доминировать, а Уайлдер — чаще пропускать.

Трилогия завершилась эффектным нокаутом в 10 раунде. Таким образом, Фьюри отстоял чемпионский пояс WBC, впервые защитив титул чемпиона мира.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи объявили ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр отправил в нокаут американца и стал обладателем чемпионского пояса WBC.

Впервые "Цыганский король" Тайсон Фьюри стал чемпионом мира (по версии IBF, WBA и WBO) после победы над украинцем Владимиром Кличко в 2015 году. На счету у непобеждённого 33-летнего боксера 31 победа в 32 боях (одна ничья).