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Европейцы своих не бросили: полячки будут ездить на аборты в Бельгию

Мир » Европа » Евросоюз

Бельгийское правительство объявило о выделении средств в размере €10 000 евро "для оказания помощи польским женщинам, которые не могут позволить себе оплатить аборты за рубежом".

Европейцы своих не бросили: полячки будут ездить на аборты в Бельгию

Так Брюссель отреагировал на введение Варшавой почти полного запрета на прерывание беременности в стране.

Решение было оглашено в день, который Всемирная организация женщин по репродуктивным правам объявила Международным днем безопасных абортов. Деньги, по словам министра здравоохранения Бельгии и министра по вопросам равноправия молодежи, пойдут на финансирование организации "Аборты без границ".

"Это пожертвование делает Бельгию первой страной, правительство которой приняло меры по оказанию финансовой помощи польским женщинам, желающим прервать беременность", — отмечается в распространённом заявлении женской организации.

Комментируя этот шаг, министр по вопросам равенства Сара Шлитц отметила, что "доступ к абортам является основополагающим правом, которое должно обеспечить каждое демократическое государство”, и объяснила, что "когда государство не в состоянии защитить своих граждан, гражданское общество должно вмешаться”.

Напомним, в октябре прошлого года Конституционный суд Польши постановил, что "аборты по причине дефектов плода являются неконституционными", фактически исключив наиболее распространенную причину законного прерывания беременности в стране.

Показаниями для прерывания нежелательной беременности в Польше на сегодня является ее наступление в результате изнасилования или кровосмешения, или угроза жизни или здоровью матери.

Этот запрет спровоцировал массовые демонстрации по всей Польше, где десятки тысяч людей прошли маршем по Варшаве только в одну ночь в октябре прошлого года, что стало одним из крупнейших протестов, охвативших польскую столицу за последние десятилетия.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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