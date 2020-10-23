В Польше теперь запрещены аборты при выявлении внутриутробных дефектов

Верховный суд Польши постановил, что аборты в случаях врожденных дефектов плода являются неконституционными.

То есть, фактически теперь аборты в стране под почти полным запретом. Прервать нежелательную беременность можно будет только в случаях изнасилования, кровосмешения или если здоровью матери угрожает опасность.

Правозащитные группы настоятельно призвали правительство не увеличивать ограничения.

Комиссар Совета Европы по правам человека заявил, что этот день стал "печальным днем для прав женщин".

"Устранение основания для почти всех легальных абортов в Польше равносильно запрету и нарушает права человека", - написала Дуня Миятович в Twitter.

Напомним, что ещё в прошлом году депутаты от правящей националистической партии "Право и справедливость" подали судебный иск против закона 1993 года, разрешающего аборты в случаях тяжелой инвалидности плода, на долю которого приходится 98% случаев прерывания беременности в Польше.