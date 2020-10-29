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Протесты в Польше перерастают в женскую забастовку

В Польше продолжаются женские протесты против почти полного запрета абортов, который был введен после решения суда на прошлой неделе.

Протесты в Польше перерастают в женскую забастовку

На седьмой день люди начали общенациональную забастовку по всей стране, выходя со своих рабочих мест и собираясь на улицах:

Демонстранты в Варшаве прошли маршем от офиса Ordo Iuris (консервативной группы, которая борется за полный запрет абортов), до парламента страны, где они столкнулись с полицией.

Толпы людей заполонили улицы и других крупных городов, таких как Краков, Лодзь, Щецин и Вроцлав.

В среду МВД пообещало принять более жесткие меры, если протесты не прекратятся, не уточнив, какие это будут меры:

"в свете объявленных организаторами планов дальнейших актов агрессии и профанации полиция предпримет решительные действия".

Напомним, согласно решению суда, аборт в Польше теперь легален только в случаях изнасилования, инцеста или угрозы здоровью матери.

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