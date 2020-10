Протесты в Польше перерастают в женскую забастовку

В Польше продолжаются женские протесты против почти полного запрета абортов, который был введен после решения суда на прошлой неделе.

На седьмой день люди начали общенациональную забастовку по всей стране, выходя со своих рабочих мест и собираясь на улицах:

Students now strike against the abortion ban in Krakow, #Poland. #PiekłoKłobiet pic.twitter.com/DZGn03pTKr