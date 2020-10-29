Протесты в Польше перерастают в женскую забастовку

В Польше продолжаются женские протесты против почти полного запрета абортов, который был введен после решения суда на прошлой неделе.

На седьмой день люди начали общенациональную забастовку по всей стране, выходя со своих рабочих мест и собираясь на улицах:

Демонстранты в Варшаве прошли маршем от офиса Ordo Iuris (консервативной группы, которая борется за полный запрет абортов), до парламента страны, где они столкнулись с полицией.

Толпы людей заполонили улицы и других крупных городов, таких как Краков, Лодзь, Щецин и Вроцлав.

В среду МВД пообещало принять более жесткие меры, если протесты не прекратятся, не уточнив, какие это будут меры:

"в свете объявленных организаторами планов дальнейших актов агрессии и профанации полиция предпримет решительные действия".

Напомним, согласно решению суда, аборт в Польше теперь легален только в случаях изнасилования, инцеста или угрозы здоровью матери.

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