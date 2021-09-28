Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов

Неожиданный "щелчок по носу" получила Украина от всегда лояльной к ней ПАСЕ:

делегации Незалежной запрещено во время осенней сессии даже поднимать тему Крыма.

Более того, в повестку заседаний не включили ни один из предложенных Киевом вопросов.

Естественно, что на Украине тут же нашли объяснение: "В нерадивом поведении европейцев виновны кляты москали". А кто же ещё? Ведь, как отмечает ТГ-канал "Черговый ООС":

"Наш (украинский) МИД намеревался развернуть тему Крыма как продолжение "Крымской платформы" … но получил по щекам европейскими тряпками".

В ПАСЕ объяснили игнор Украины тем, что только в июне была принята резолюция о правах крымско-татарского народа, поэтому поднимать тему Крыма опять, по мнению европейцев, неуместно.

И Штаты туда же

Но решение ПАСЕ, хоть и обидное, пережить Киеву проще, чем новости, пришедшие параллельно из Вашингтона.

Джо Байден вдруг, без предупреждения, решил, что ему надо сохранить статус-кво в переговорах с Москвой и потому тема Украины не будет осуждаться в переговорах Вашингтона с Москвой.

Об этом сообщил экс-советник Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

По его словам, причина такого решения Байдена банальна: на Западе устали от этой темы.

"К тому же в Вашингтоне не считают, что по Украине можно достичь консенсуса с Россией, поэтому было решено исключить эту тему из переговоров" (цитата "Известий").