Неожиданный "щелчок по носу" получила Украина от всегда лояльной к ней ПАСЕ:
делегации Незалежной запрещено во время осенней сессии даже поднимать тему Крыма.
Более того, в повестку заседаний не включили ни один из предложенных Киевом вопросов.
Естественно, что на Украине тут же нашли объяснение: "В нерадивом поведении европейцев виновны кляты москали". А кто же ещё? Ведь, как отмечает ТГ-канал "Черговый ООС":
"Наш (украинский) МИД намеревался развернуть тему Крыма как продолжение "Крымской платформы" … но получил по щекам европейскими тряпками".
В ПАСЕ объяснили игнор Украины тем, что только в июне была принята резолюция о правах крымско-татарского народа, поэтому поднимать тему Крыма опять, по мнению европейцев, неуместно.
Но решение ПАСЕ, хоть и обидное, пережить Киеву проще, чем новости, пришедшие параллельно из Вашингтона.
Джо Байден вдруг, без предупреждения, решил, что ему надо сохранить статус-кво в переговорах с Москвой и потому тема Украины не будет осуждаться в переговорах Вашингтона с Москвой.
Об этом сообщил экс-советник Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.
По его словам, причина такого решения Байдена банальна: на Западе устали от этой темы.
"К тому же в Вашингтоне не считают, что по Украине можно достичь консенсуса с Россией, поэтому было решено исключить эту тему из переговоров" (цитата "Известий").
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