EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Естественный отбор: биолог рассказала, сколько лет жизни "отнимет" COVID-19
Глава банка Афганистана: экономика вот-вот окончательно рухнет
Байдена призвали объяснить планы по использованию российских военных баз
Продолжительность пандемии COVID-19 спрогнозировал инфекционист
Виноват газ: цена на нефть Brent побила трёхлетний рекорд
Пик активности двух звездопадов россияне смогут увидеть в октябре
Пригожин Шнурову: "Я тебя порву на куски"
Учёные: люди, живущие рядом со свалками, наиболее подвержены раку лёгких
"Еду я на родину": Саакашвили вернётся, чтобы спасать Грузию

Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов

Мир » Бывший СССР » Украина

Неожиданный "щелчок по носу" получила Украина от всегда лояльной к ней ПАСЕ:

Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов

делегации Незалежной запрещено во время осенней сессии даже поднимать тему Крыма.

Более того, в повестку заседаний не включили ни один из предложенных Киевом вопросов.

Естественно, что на Украине тут же нашли объяснение: "В нерадивом поведении европейцев виновны кляты москали". А кто же ещё? Ведь, как отмечает ТГ-канал "Черговый ООС":

"Наш (украинский) МИД намеревался развернуть тему Крыма как продолжение "Крымской платформы" … но получил по щекам европейскими тряпками".

В ПАСЕ объяснили игнор Украины тем, что только в июне была принята резолюция о правах крымско-татарского народа, поэтому поднимать тему Крыма опять, по мнению европейцев, неуместно.

И Штаты туда же

Но решение ПАСЕ, хоть и обидное, пережить Киеву проще, чем новости, пришедшие параллельно из Вашингтона.

Джо Байден вдруг, без предупреждения, решил, что ему надо сохранить статус-кво в переговорах с Москвой и потому тема Украины не будет осуждаться в переговорах Вашингтона с Москвой.

Об этом сообщил экс-советник Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

По его словам, причина такого решения Байдена банальна: на Западе устали от этой темы.

"К тому же в Вашингтоне не считают, что по Украине можно достичь консенсуса с Россией, поэтому было решено исключить эту тему из переговоров" (цитата "Известий").

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Заразился в парке: в США ребёнок умер из-за паразита, поедающего мозг
Естественный отбор: биолог рассказала, сколько лет жизни "отнимет" COVID-19
Глава банка Афганистана: экономика вот-вот окончательно рухнет
Байдена призвали объяснить планы по использованию российских военных баз
Продолжительность пандемии COVID-19 спрогнозировал инфекционист
Виноват газ: цена на нефть Brent побила трёхлетний рекорд
Пик активности двух звездопадов россияне смогут увидеть в октябре
Саакашвили: Украина превратилась в проходной двор для преступников
Пригожин Шнурову: "Я тебя порву на куски"
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Здоровье и профилактика
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Общество
Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Василий Амирджанов Медведев пообещал задор и кураж в Государственной думе Василий Амирджанов Ирина Гусакова Шафрановая королева готова бороться с талибами* за свой бизнес Ирина Гусакова Ирина Шлионская Природа есть природа: люди не смогут обходиться без груминга Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Политика. Новости и аналитика
Кандидат в канцлеры ФРГ: Будущее ЕС зависит от сотрудничества с РФ и Украиной
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Здоровье и профилактика
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников