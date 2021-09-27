Президента Литвы в США назвали гомофобом

В ходе рабочего визита в США литовский президент Гитанас Науседа провёл встречу с диаспорой соотечественников, проживающих в Чикаго. Как оказалось, ему там не особо рады.

Во время выступления лидера балтийской страны в приходе Рождества Пресвятой Девы Марии одна из женщин вдруг подняла над головой плакат, обвиняющий президента Литвы в гомофобии.

"Науседа-гомофоб", было написано на самодельном транспаранте.

© LRP/ Facebook

Как рассказал журналистам пресс-секретарь литовского лидера Ридас Ясиулионис, плакат у женщины отобрали, а её саму вывели из церкви. Науседа же внешне никак не отреагировал на инцидент, сказав только:

"Давайте поблагодарим человека, который выразил своё мнение".

Напомним, ранее Науседа неоднократно заявлял, что он выступает против того, чтобы разрешать однополым парам усыновлять детей, что наложил бы вето на закон Литвы о нейтральном в гендерном отношении гражданском партнёрстве, если бы он был принят парламентом.