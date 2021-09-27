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Южная Корея хочет сотрудничать с КНДР, но Северная не берёт трубку

Мир

В Южной Корее заявили, что надеются на восстановление отношений с КНДР. Представители южной стороны хотят возобновить работу межкорейского офиса.

Южная Корея хочет сотрудничать с КНДР, но Северная не берёт трубку

"Правительство надеется на скорейшее восстановление межкорейских линий связи и начало диалога между ведомствами двух стран, чтобы ситуация на Корейском полуострове стабилизировалась", — заявили в министерстве объединения Южной Кореи, передаёт РИА Новости.

По словам инициаторов диалога, необходимо решить существующие проблемы и "разрядить" конфликтную обстановку. Однако северокорейская сторона с июля не выходит на связь.

Ранее две страны заявили, что начнут налаживать отношения и возобновили межкорейские линии связи, которые не работали с 2020 года. Однако "тёплые отношения" длились недолго и северокорейская сторона перестала отвечать на звонки и официальные письма соседей после совместных военных учений Южной Кореи с США. До этого страны выходили на "созвон" по два раза в день.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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