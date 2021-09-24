Турция захотела "иных" проявлений солидарности РФ в Сирии

Власти Турции видят угрозу своим южным территориям со стороны Сирии и ожидают от РФ проявления солидарности в этой стране. Об этом сообщил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В Сирии режим представляет угрозу для южных частей нашей страны. Я ожидаю от России как от дружеской страны иных подходов в качестве проявления солидарности к нам", — цитирует заявление Эрдогана ТАСС.

Турецкий президент отметил, что у него "серьезные ожидания" от предстоящих 29 сентября в Сочи переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Сирии.

Глава Турции сообщил также о стремлении Анкары к достижению качественно нового уровня двусторонних отношений с РФ.

"Наша цель — довести товарооборот до $100 млрд", — заявил президент.

Ранее он сообщил, что рассчитывает прийти к некоему важному решению в ходе обсуждения Сирии с Владимиром Путиным.

Напомним, 23 сентября глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что турецкие войска должны быть немедленно выведены из северных провинций страны.

Министр назвал "турецкую оккупацию" и поддержку Анкарой террористических группировок основными причинами эскалации напряжённости в сирийской провинции Идлиб.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.