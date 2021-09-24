Власти Турции видят угрозу своим южным территориям со стороны Сирии и ожидают от РФ проявления солидарности в этой стране. Об этом сообщил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"В Сирии режим представляет угрозу для южных частей нашей страны. Я ожидаю от России как от дружеской страны иных подходов в качестве проявления солидарности к нам", — цитирует заявление Эрдогана ТАСС.
Турецкий президент отметил, что у него "серьезные ожидания" от предстоящих 29 сентября в Сочи переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Сирии.
Глава Турции сообщил также о стремлении Анкары к достижению качественно нового уровня двусторонних отношений с РФ.
"Наша цель — довести товарооборот до $100 млрд", — заявил президент.
Ранее он сообщил, что рассчитывает прийти к некоему важному решению в ходе обсуждения Сирии с Владимиром Путиным.
Напомним, 23 сентября глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что турецкие войска должны быть немедленно выведены из северных провинций страны.
Министр назвал "турецкую оккупацию" и поддержку Анкарой террористических группировок основными причинами эскалации напряжённости в сирийской провинции Идлиб.
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