Комиссия латвийского парламента одобрила законопроект, запрещающий использование Георгиевской ленты во время публичных мероприятий, посчитав, что "этот символ советской эпохи противоречит духу независимости".
По словам главы комиссии Артуса Кайминьша, ценности, которые несет символ, "неприемлемы":
"Тоталитарная идеология России по отношению к бывшим советским республикам является причиной для отказа от ленты. У Латвии есть основания рассматривать Москву как угрозу своей демократической системе и безопасности", — сказал он (цитата латвийского издания Jauns).
ДЛЯ СПРАВКИ
Кстати, в Белоруссии её заменили на красно — зеленую ленту.
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