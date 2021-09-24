В Латвии запретили Георгиевскую ленту: "символ противоречит духу независимости"

Комиссия латвийского парламента одобрила законопроект, запрещающий использование Георгиевской ленты во время публичных мероприятий, посчитав, что "этот символ советской эпохи противоречит духу независимости".

По словам главы комиссии Артуса Кайминьша, ценности, которые несет символ, "неприемлемы":

"Тоталитарная идеология России по отношению к бывшим советским республикам является причиной для отказа от ленты. У Латвии есть основания рассматривать Москву как угрозу своей демократической системе и безопасности", — сказал он (цитата латвийского издания Jauns).

Кайминьш-бывший актер и радиоведущий, создавший в 2016 году собственную правую политическую партию. Он был избран депутатом парламента в 2018 году. Два года спустя его выгнали из фракции якобы за нелояльность к линии партии.

ДЛЯ СПРАВКИ

Георгиевская лента-военный символ в черно-оранжевую полоску, впервые появившийся в 1769 году как лента ордена Святого Георгия, высшей военной награды Императорской России. Она вновь обрела известность почти 200 лет спустя, во время Второй мировой войны, когда та же лента использовалась для советского ордена Славы.

В настоящее время эти два цвета являются синонимами победы над нацистской Германией в 1945 году.

В последнее время против Георгиевской ленты "ополчились" на Украине и странах Балтии, где некоторые считают, что она связана с российским ирредентизмом.

Георгиевская лента была запрещена в 2017 году на Украине. Аналогичные запреты обсуждались и в Литве.

Кстати, в Белоруссии её заменили на красно — зеленую ленту.