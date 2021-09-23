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Рада запретила антисемитизм на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Верховная Рада Украины приняла закон "О предотвращении и противодействии антисемитизма".

Рада запретила антисемитизм на Украине

Его инициировали несколько десятков депутатов из разных фракций, а принятие явно приурочили к очередной годовщине трагедии в Бабьем Яру, где 29 сентября 1941 года начались массовые расстрелы киевских евреев.

Отныне за "определённое отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти к ним, призывы к убийствам евреев или причинения им вреда через радикально-идеологические убеждения или экстремистские религиозные взгляды" в Незалежной будут считаться преступлениями. Правда, в новом законе не прописано, как именно за это всё станут наказывать.

Как пояснила "ВВС-Украина" нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, "вскоре" Рада примет ещё один закон, который внесёт изменения в Уголовный кодекс страны, добавив в него порядок и способы ответственности за антисемитизм.

Зачем вдруг понадобился новый закон

В пояснительной записке инициаторы закона об антисемитизме констатируют:

"Украина является многонациональным и в принципе толерантным государством, <…> взяв курс на соблюдение демократических принципов, Украина ещё раз подтвердит, что борьба с антисемитизмом является задачей и обязанностью как нашего государства, так и нашего общества".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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