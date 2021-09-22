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Талибы* назначили посланника в ООН и хотят, чтобы ему дали выступить

Мир

Министр иностранных дел Временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с уведомлением о назначении Сухаила Шахина новым представителем афганских властей при ООН.

Талибы* назначили посланника в ООН и хотят, чтобы ему дали выступить

В письме также содержится просьба "дать ему слово" для выступления в рамках 76-й Генеральной Ассамблеи Организации, которая в эти дни проходит в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Reuters.

Как следует из материала издания, глава дипломатии талибов* подчеркнул, что миссия нынешнего посла страны при ООН Гулама Исачая, назначенного предыдущей администрацией, "считается завершенной и больше не представляет Афганистан".

Представитель Гутерриша Фархан Хак подтвердил получение документа и сообщил, что информация уже была перенаправлена в Комитет по полномочиям. Этот орган традиционно собирается в октябре или ноябре для оценки полномочий всех членов ООН. До тех пор, пока комитет не примет решение, Исачай останется на своем месте в соответствии с правилами Генеральной Ассамблеи.

По данным Reuters, комитет вряд ли соберется для обсуждения этого вопроса раньше понедельника, поэтому сомнительно, что у министра иностранных дел талибов будет возможность выступить перед мировым сообществом с площадки ООН.

* террористическая организация, запрещенная в России.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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