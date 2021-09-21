Двоюродная сестра режиссёра Сенцова призвала не приезжать на Украину

Двоюродная сестра режиссёра Олега Сенцова Наталья Каплан, которая два года назад получила украинское гражданство, написала в Facebook, что возвращается в Москву. При этом женщина назвала жизнь в стране адом и призвала никого туда не приезжать.

Олег Сенцов извинился за эмоциональные высказывания кузины. По его словам, у неё проблемы с ментальным здоровьем. Также он призвал граждан Украины отнестись к действиям Каплан на фоне депрессии с пониманием.

"Н***й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", — обратилась к пользователям социальной сети Наталья Каплан.

Многие из них отнеслись негативно к словам женщины:

"Свалила бы спокойно, без хайпа и всего-то делов. Дурында", — написал Yezhov Andriy. "Одна просьба на прощание — братана своего прихватите с собой!" — отреагировал Артём Коряков. "Видать до чертей добухалась", — прокомментировал Вахтанг Кварелашвили.

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