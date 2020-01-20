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"Борец за свободу": Сенцов поедет в Давос для участия в ВЭФ

Мир

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого осудили в России по обвинению в терроризме, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в качестве спикера. На официальном сайте форума Олег Сенцов представлен как "борец за свободу".

В 2015 году Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы в России. В сентябре 2019 года украинского режиссера помиловал президент Владимир Путин. Вскоре Сенцов вернулся на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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