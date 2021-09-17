На Украине озвучили сценарий возможной потери шести областей

Следствием отказа Киева от минского формата переговоров по ситуации на востоке Украины может стать потеря нескольких областей страны, считает экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Как рассказал он в интервью "Обозревателю", в случае выхода Украины из Минского процесса по собственной инициативе существует вероятность организации провокаций в стране.

После этого созданная внутри Украины конфликтная ситуация может быть использована, в том числе для создания "народных республик" в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Как отметил собеседник издания, для этого не обязательно применение вооружённых сил РФ.

"Это может быть реализовано в различных комбинациях по сценарию 2014 года, включая элементы крымского сценария, элементы сценария, реализованного в Донбассе", — сказал Георгий Тука.

Вместе с тем, по мнению экс-замминистра, ввод российских военных может быть осуществлён под эгидой защиты русского населения от геноцида.

"Считаю, что об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз", — подчеркнул эксперт.

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