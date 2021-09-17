На Украине заявили о полной интеграции жителей Донбасса в РФ

Жители ЛДНР уже полностью интегрированы в Россию, считает украинский писатель и журналист Остап Дроздов.

"Мы вынуждены признать, что если речь идет о населении оккупированных территорий, то они уже полностью, даже уже не максимально, а я употреблю слово "полностью" интегрированы в российское бытие. И валютно, и экономически, и культурно, и языково, и в части памяти, и гуманитарно", — заявил журналист в эфире ток-шоу "Право на власть".

По словам Остапа Дроздова, жители Донбасса вовлечены также в сферу политики РФ, поскольку стали "участниками российского политического процесса".

Напомним, жители ЛДНР с российскими паспортами могут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму на избирательных участках в Ростовской области, куда они могут добраться бесплатными автобусами. Кроме того, для жителей Донбасса, которые имеют верифицированные аккаунты на портале Госуслуг, доступна возможность онлайн-голосования.

В ДНР, те, у кого нет доступа в интернет в дни выборов, могут проголосовать дистанционно в созданных на территории республики инфоцентрах.

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