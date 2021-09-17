Советник офиса Зеленского допустил возврат Донбасса военным путём

Вероятность возвращения Донбасса под контроль Киева военным путём не стоит исключать, считает советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Мы готовимся к разным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант "Б" — это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую — военный путь", — цитирует заявление Арестовича РИА Новости.

По словам советника, такой вариант возвращения Донбасса под контроль Украины возможен, в частности, если заболеет руководство РФ. Алексей Арестович считает, что в этом случае у Киева будет лишь несколько суток, чтобы вернуть ЛДНР.

"И у нас есть три-пять суток, чтобы решить вопрос. Может и такой вариант будет когда-то", — сказал советник офиса Зеленского.

Ранее Алексей Арестович заявлял, что Киев может организовать наступление на Донбасс только в случае попытки российской агрессии.

"Незалежная пойдёт возвращать себе Донбасс, только если российская сторона предпримет попытку напасть на нашу страну", — подчеркнул советник.

Он добавил, что власти Украины отдают себе отчёт, что при подобном развитии событий они потеряют "большую часть населения страны".

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