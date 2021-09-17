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Советник офиса Зеленского допустил возврат Донбасса военным путём

Мир

Вероятность возвращения Донбасса под контроль Киева военным путём не стоит исключать, считает советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Советник офиса Зеленского допустил возврат Донбасса военным путём

"Мы готовимся к разным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант "Б" — это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую — военный путь", — цитирует заявление Арестовича РИА Новости.

По словам советника, такой вариант возвращения Донбасса под контроль Украины возможен, в частности, если заболеет руководство РФ. Алексей Арестович считает, что в этом случае у Киева будет лишь несколько суток, чтобы вернуть ЛДНР.

"И у нас есть три-пять суток, чтобы решить вопрос. Может и такой вариант будет когда-то", — сказал советник офиса Зеленского.

Ранее Алексей Арестович заявлял, что Киев может организовать наступление на Донбасс только в случае попытки российской агрессии.

"Незалежная пойдёт возвращать себе Донбасс, только если российская сторона предпримет попытку напасть на нашу страну", — подчеркнул советник.

Он добавил, что власти Украины отдают себе отчёт, что при подобном развитии событий они потеряют "большую часть населения страны".

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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