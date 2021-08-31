Советник офиса Зеленского: Киев атакует Донбасс только при одном условии

Украина не оставляет надежды вернуть Донецкую область и даже может организовать наступление на Донбасс, но только при одном условии, которое полностью зависит от действий Москвы. Об этом было заявлено в прямом эфире телеканала "Украина 24" советником главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем.

"Незалежная пойдёт возвращать себе Донбасс только, если российская сторона предпримет попытку напасть на нашу страну", — уточнил советник главы офиса президента.

Он отметил, что "украинские власти могут рискнуть, но прекрасно понимают, что потеряют при этом большую часть населения страны".

Условия, в ходе которых Киев будет готов к наступлению на Москву, Арестович назвал "экстраординарными". Он уверил, что, хотя Киев и рассматривает варианты нападения со стороны России, "сам никогда не сможет напасть самостоятельно, без помощи и поддержки европейских стран и США".

Политик напомнил, что в "Донбассе сейчас мирно, поэтому военные действия за "серую зону" прекращены.

Справка: "Серая зона" — это территория, которая не принадлежит ни одной из сторон конфликта, поэтому не имеет определённого статуса.

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