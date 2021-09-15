Итальянское издание L'AntiDiplomatico опубликовало статью, в которой доказывается превосходство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над американскими дронами.
Автор материала уверен, что БПЛА будут иметь большое значение в войне будущего. При этом передовые "стелс"-беспилотники скоро смогут конкурировать с современными самолётами-истребителями.
По словам автора, США обеспокоены российскими разработками БПЛА, поскольку технически они являются более совершенными, чем американские аналоги. В Пентагоне понимают, что отстают в этой сфере от России и Китая.
"Доминирование Соединённых Штатов в небе, похоже, подходит к концу", — цитирует обозревателя РИА Новости.
Журналист назвал "смертельной русской комбинацией" взаимодействие в небе БПЛА "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57. Когда машины работают вместе, то отлично дополняют друг друга.
Осенью 2019 года "Охотник" впервые поднялся в небо с истребителем Су-57. Полет длился полчаса и прошёл успешно.
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