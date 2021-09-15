EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Умер муж Ирины Хакамады
Пригожин назвал главу РПН лучшим специалистом в своей области
Госдума может ужесточить ответственность за неудаление запрещённого контента
В Орловской области задержан предполагаемый убийца 9-летней девочки
Ну всё, хана теперь: учитель объяснил, можно ли школьникам нарушать дресс-код
Дезинсектор, из-за которого могли умереть москвички, не признал вину
Дмитрий Быков прокомментировал уничтожение тиражей книг Кафки
Миллер опроверг информацию Bloomberg о работе "СП-2" с первого октября
Депутат Госдумы попросил признать "Единую Россию" иностранным агентом

L'AntiDiplomatico: российские беспилотники превосходят американские

Мир

Итальянское издание L'AntiDiplomatico опубликовало статью, в которой доказывается превосходство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над американскими дронами.

L'AntiDiplomatico: российские беспилотники превосходят американские

Автор материала уверен, что БПЛА будут иметь большое значение в войне будущего. При этом передовые "стелс"-беспилотники скоро смогут конкурировать с современными самолётами-истребителями.

По словам автора, США обеспокоены российскими разработками БПЛА, поскольку технически они являются более совершенными, чем американские аналоги. В Пентагоне понимают, что отстают в этой сфере от России и Китая.

"Доминирование Соединённых Штатов в небе, похоже, подходит к концу", — цитирует обозревателя РИА Новости.

Журналист назвал "смертельной русской комбинацией" взаимодействие в небе БПЛА "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57. Когда машины работают вместе, то отлично дополняют друг друга.

Осенью 2019 года "Охотник" впервые поднялся в небо с истребителем Су-57. Полет длился полчаса и прошёл успешно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата "Охотник"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Россияне оказались заложниками в Непале
L'AntiDiplomatico: российские беспилотники превосходят американские
Герман Лиллевяли и рухнувшая пирамида "великих комбинаторов"
Жириновский призвал уволить директора, который порвал ухо школьнику
Грызлов сообщил об отказе Киева вернуться к очным переговорам по Донбассу
Умер муж Ирины Хакамады
Пригожин назвал главу РПН лучшим специалистом в своей области
Госдума может ужесточить ответственность за неудаление запрещённого контента
В Орловской области задержан предполагаемый убийца 9-летней девочки
Ну всё, хана теперь: учитель объяснил, можно ли школьникам нарушать дресс-код
Популярное
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина

Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?

"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
Политика. Новости и аналитика
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Российский шоу-бизнес
Садальский высмеял Эрнста и Маслякова за низкие рейтинги
Ирина Гусакова Учёные из США собираются воскресить мамонтов Ирина Гусакова Игорь Буккер Разразится ли в Афганистане гражданская война: от кого это зависит Игорь Буккер Усам Оздемиров Пенсионная реформа зашла слишком далеко, так как "пришлась не ко двору" Усам Оздемиров
Общество
Собчак прокомментировала уход Путина на самоизоляцию
Мир. Новости мира
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников