L'AntiDiplomatico: российские беспилотники превосходят американские

Итальянское издание L'AntiDiplomatico опубликовало статью, в которой доказывается превосходство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над американскими дронами.

Автор материала уверен, что БПЛА будут иметь большое значение в войне будущего. При этом передовые "стелс"-беспилотники скоро смогут конкурировать с современными самолётами-истребителями.

По словам автора, США обеспокоены российскими разработками БПЛА, поскольку технически они являются более совершенными, чем американские аналоги. В Пентагоне понимают, что отстают в этой сфере от России и Китая.

"Доминирование Соединённых Штатов в небе, похоже, подходит к концу", — цитирует обозревателя РИА Новости.

Журналист назвал "смертельной русской комбинацией" взаимодействие в небе БПЛА "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57. Когда машины работают вместе, то отлично дополняют друг друга.

Осенью 2019 года "Охотник" впервые поднялся в небо с истребителем Су-57. Полет длился полчаса и прошёл успешно.

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