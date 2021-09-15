Глава американской разведки заявил, что террористическая группировка "Аль-Каида"* может восстановить свой потенциал в Афганистане и совершить теракты в США.

По прогнозам ЦРУ, для подготовки террористам потребуется "год-два".

"Захват талибами власти в Афганистане облегчил возвращение террористов в эту страну, увеличив шансы членов "Аль-Каиды" на мобилизацию и в скором времени обладание достаточными ресурсами и возможностями для совершения нападений даже на территории США", — предупреждают представители ЦРУ и разведывательного управления обороны США.

"Есть основания полагать, что потребуется от одного до двух лет, чтобы" Аль-Каида"приобрела способность угрожать Соединённым Штатам", — заявил во вторник на ежегодном саммите по разведке и национальной безопасности генерал-лейтенант Скотт Берриер, директор Агентства оборонной разведки.