В Германии заявили об оскорблении Меркель президентом Польши

Поведение польского президента Анджея Дуды во время недавнего визита канцлера Германии Ангелы Меркель было оскорблением. Об этом говорится в статье влиятельной германской газеты Die Welt.

Издание отмечает, что Дуда отказался от встречи с Меркель, хотя она и планировалась заранее. Канцлер получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого, но от первого лица в государстве любезности не дождалась.

При этом в статье отмечается, что с Ангелой Меркель, которая в скором времени покинет пост канцлера, встречались президенты России и США. А вот глава государства, который входит в Евросоюз, от встречи с ней отказался.

Подчеркивается, что политические отношения между Берлином и Варшавой весьма напряженные. А польская пресса зачастую выставляет Германию врагом. При том, что в экономическом отношении между двумя странами всё очень неплохо: Польша находится на пятом месте среди торговых партнёров Германии, потеснив Италию.

Отметим, в Польше на протяжении нескольких лет постоянно говорят о необходимости потребовать репарации с Германии за преступления, совершенные во время Второй мировой войны. Суммы при этом называются гигантские, вплоть до триллиона евро. В Берлине, разумеется, отвергают саму возможность дискуссий на этот счёт. Подчеркивая, что все претензии были урегулированы ранее.