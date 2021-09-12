Судан может разместить российскую военную базу на 25 лет

Власти Судана готовы разместить базу Военного-морского флота России. В обмен они просят экономическую помощь.

По информации источника РИА Новости в военной отрасли, Судан планирует внести правки в соглашение о военной базе в Порт-Судане. Власти Судана рассчитывают, что смогут договориться с Россией о получении экономической помощи на пять лет. Взамен Судан продлит аренду российской военной базы до 25 лет.

По сведениям источника, Россия и Судан не комментировали информацию о военной базе.

Ранее в 2020 году Россия и Судан заключили соглашение о морской базе на Красном море. Согласно контракту, Судан предоставит землю для ВМФ России, где могут располагаться корабли с ядерным оружием.

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