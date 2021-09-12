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ФБР по приказу Байдена обнародовало документ о теракте 11 сентября

Мир

Сотрудники ФБР опубликовали документ о терактах 11 сентября 2001 года. По данным правоохранителей, в Америке террористы, которые захватили самолёты, поддерживали связь с гражданами Саудовской Аравии.

ФБР по приказу Байдена обнародовало документ о теракте 11 сентября

Анонимным источником ФБР стал человек, общавшийся с людьми, которые переговаривались с террористами. Хоть он и сообщил, что радикалов координировали из Саудовской Аравии, доказать роль политиков этой страны не получилось. Об этом написали журналисты Associated Press.

Текст обнародовали по указу американского президента Джозефа Байдена. Таким образом лидер выполнил предвыборное обещание. Семьи погибших в теракте верили, что чиновники Саудовской Аравии помогали террористам.

Руководство этой страны положительно оценило публикацию документов. Саудовские политики неоднократно заявляли, что не имеют к той трагедии никакого отношения.

Вместе с этим сотрудники ФСБ предположили, что организации в Саудовской Аравии финансировали радикалов.

Ранее в Twitter Джо Байден обратился к гражданам по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября:

"Как мы убедились в последующие дни, единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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