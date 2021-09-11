9/11: Байден призвал нацию сплотиться

Американский лидер Джо Байден обратился к гражданам Соединённых Штатов по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября. Послание опубликовано в Twitter-аккаунте Белого дома.

"Через 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2977 погибших и чествуем тех, кто рисковал и отдал свою жизнь. Как мы убедились в последующие дни, единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом, — заявил президент США.

Байден подчеркнул, что быть едиными - не означает иметь одинаковые убеждения. Это значит уважать и верить друг в друга.

Глава Белого дома также распорядился, чтобы 11 сентября федеральные учреждения страны приспустили государственные флаги в память о жертвах терактов 2001 года.

В преддверии трагической даты Джо Байден издал указ о рассекречивании материалов по терактам 11 сентября. Согласно документу, провести обнародование возложено на генерального прокурора Соединённых Штатов Меррика Гарланда. Сделать это он обязан в течение шести месяцев после подписания указа главой государства.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США случилась серия терактов. Злоумышленники при помощи двух угнанных авиалайнеров протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолёт террористы направили на здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность взяла на себя организация "Аль-Каида"* и ее тогдашний лидер Усама бен Ладен. Теракт 11 сентября стал самым крупным по количеству жертв в мировой истории.

* Организация запрещена в России.

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