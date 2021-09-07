Украина ввела санкции против российского офицера

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении в санкционный список гражданина РФ, подполковника Ивана Кузнецова. Ранее решение о введении санкций против россиянина принял Совет национальной безопасности и обороны страны.

По данным СНБО, Кузнецов принимал участие в боевых действиях в Сирии. Теперь его активы на Украине будут заблокированы на три года. Кроме того, ему запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны.

Также в украинский "чёрный список" попала крымчанка Ольга Калинина.

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