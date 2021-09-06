Судане конфисковали груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения

Властями Судана была конфискована партия груза с якобы оружием из России. Партия груза была задержана в аэропорту столицы страны Хартума. Сообщается, что груз прибыл из Эфиопии.

Как рассказал один из членов Комитета по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана Ваджди Салеха, вся изъятая партия оружия перевозили в самолёте, прибывшем в Судан из Аддис-Абебы.

"В партии оружия были обнаружены не менее 72 ящиков с автоматическими винтовками, которые были оснащены приборами ночного видения", — подчеркнул он.

По данным издания Sudan Tribune, которое ссылается на представителя суданского антикоррупционного комитета, сделано оружие было в России.

По мнению Салеха, оружие было изготовлено более двух лет назад.

Ранее представители вооруженных сил Эфиопии заявляли о ликвидации группы боевиков, которые пытались взорвать плотину "ан-Нахда". Военные уверены, что боевики прибыли из Судана.

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