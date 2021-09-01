Президент США заявил о желании посетить Украину

Во время встречи президентов Соединённых Штатов Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского американский лидер заявил, что у него есть желание навестить украинцев.

Он вспомнил, что не был на Украине с 2017 года. Байден уточнил, что тогда он занимал должность вице-президента у бывшего президента страны Барака Обамы, передаёт РИА Новости.

"Надеюсь, что я приеду туда вновь, и мне дадут возможность вновь выступить в Раде", — ностальгировал Байден.

Он выразил надежду, что ему удастся "вернуться и повидать" страну.

Президенты США и Украины встретились в Белом доме в среду, 1 сентября. Во время переговоров Байден уверил Зеленского, что США всегда будут поддерживать Украину и её граждан и ограждать "от российских угроз".

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