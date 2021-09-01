Зеленский назвал недостаточным присутствие НАТО в Черноморском регионе

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что благодарен военно-политическому блоку НАТО за присутствие в Черноморском регионе. Вместе с этим, по словам президента, данной поддержки недостаточно.

Сотрудники телеканала "Украина 24" сообщили, что об этом Владимир Зеленский сказал в нынешнюю поездку в Америку. Политик убеждён, что одного присутствия солдат НАТО мало для сдерживания агрессии Российской Федерации.

Также президент отметил, что граждане Украины чувствуют поддержку союзников. По словам Владимира Зеленского, такое решение альянса — хороший психологический шаг.

"Достаточно ли этого? Считаю, что нет", — добавил глава государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с итальянским политиком Луиджи Ди Майо заявил о бессмысленности мероприятия "Крымская платформа" по "возвращению" полуострова в состав Украины. Российский дипломат подчеркнул:

"Реалии заключаются в том, что Республика Крым и город Севастополь являются частью Российской Федерации в соответствии со свободным волеизъявлением проживающих там граждан".

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