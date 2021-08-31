Game over: талибы* заявили о проигрыше США

Официальный представитель "Талибана"* (организации, запрещённой в России) Забихулла Муджахид заявил о поражении США в борьбе за Афганистан.

При этом он выразил надежду на хорошие отношения с Вашингтоном. Ранее глава Центрального формирования ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что США готовы взаимодействовать с любой властью Афганистана, в том числе и с талибами*. Такое решение продиктовано позицией обеспечения своим гражданам безопасности и возможности беспрепятственно покинуть страну. Маккензи отметил, что у Вашингтона достаточно рычагов давления на новую власть Кабула и они обязательно будут использованы.

Сегодня талибы* попросили помощи у международного сообщества по вопросам становления экономики, образования и здравоохранения. Движение пообещало не допустить новых вооружённых конфликтов в стране.

30 августа была завершена миссия США в Афганистане. Спустя 20 лет были выведены все американские военные. Талибы* заявили о полной независимости Афганистана.

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