Ураган "Ида" оставил часть США без электричества

Более полумиллиона жителей Соединённых Штатов остались без электроэнергии в результате обрушения урагана "Ида" на южный штат Лузиана.

По данным представителей энергетической компании, электричества нет у 504 149 потребителей.

"Это ощутимый показатель, который даёт представление о дальнейших разрушениях и последствиях стихийного бедствия", — отмечают представители компании.

Ранее губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс предупредил граждан Луизианы о необходимости в ближайшие часы подготовится к приходу стихии.

"Ураган будет такой силы, что может смести с лица Соединённых Штатов часть Луизианы", — предупредил Эдвардс.

Он призвал жителей штата проводить ночи в бункерах.

Метеорологи говорят, что урагану присвоен четвёртый — наивысший, уровень опасности.

Скорость ветра урагана превышает 60 метров в секунду, уровень воды в реке Миссисипи начал постепенно повышаться. Синоптики предполагают, что уровень воды поднимется на менее, чем на четыре метра.

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