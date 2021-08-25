Киев предупредили: "нацики" готовят теракты перед поездкой Зеленского к Байдену

Украинские радикалы планируют организовать ряд терактов в крупных городах страны.

Об этом предупредил со ссылкой на оперативные данные от источников в рядах Нацкорпуса* Незалежной Павел Фоменко, официальный представитель Народной милиции Донбасса.

В ходе брифинга он рассказал, что командиры радикальных группировок получили команду "подготовить фон" для визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где у него запланирована встреча с Джо Байденом.

"Мы располагаем информацией о планировании радикалами, крайне недовольными политикой Зеленского, нескольких резонансных терактов в крупных городах Украины. В их числе будут подрывы зданий, мостов, железнодорожных путей. В планы эти входят и жертвы среди мирного населения", — предупредил Фоменко.

По его словам, главная цель "мероприятий" — по их итогам обвинить Россию в дестабилизации обстановки и агрессии, чтобы сделать "Байдена сговорчивее".