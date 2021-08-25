Маас: Германия не укладывается в сроки эвакуации из Афганистана

Германия не сможет эвакуировать всех своих граждан и афганцев, которые работали с немецкими войсками, до 31 августа, признал министр иностранных дел Германии Хейко Маас.

По его словам, 100 немцев до сих пор не добрались до аэропорта Кабула.

"Мы не сможем вывезти всех из Афганистана в оставшиеся дни этой военной операции по эвакуации", — сказал Маас немецкой телекомпании Bild, добавив, что "честность требует", чтобы он признал этот факт.

Глава МИД ФРГ заявил, что немецкие официальные лица "находятся в контакте со 100 гражданами и их семьями" и знают об их местонахождении. По его словам, их всё ещё пытаются доставить в аэропорт Кабула "достаточно безопасным" способом и посадить на борт одного из рейсов бундесвера.

Он также признал, что Берлину пришлось вести переговоры с талибами* об эвакуации некоторых людей, назвав это "хуже, чем просто ненормальное положение дел":

"Чтобы сделать это, нужно идти тем путём, которым не хочешь идти", — сказал Маас, утверждая, что у Германии не было другого выбора.

К настоящему времени, по данным немецких СМИ, из Афганистана был вывезен 351 гражданин Германии и их семьи.

Хейко Маас сообщил также, что Германия вместе с США и Великобританией уже начали рассматривать новые способы вывоза людей из Афганистана после окончания военной эвакуации.

Напомним, ранее США заявили, что будут придерживаться своего первоначального графика и завершат эвакуацию к 31 августа.

"Талибан"* в свою очередь предупредил, что не допустит никаких продлений крайних сроков, и что их несоблюдение — "красная линия", при пересечении которой будут "последствия".

* запрещённая в РФ террористическая организация