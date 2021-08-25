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Маас: Германия не укладывается в сроки эвакуации из Афганистана

Мир » Европа » Евросоюз

Германия не сможет эвакуировать всех своих граждан и афганцев, которые работали с немецкими войсками, до 31 августа, признал министр иностранных дел Германии Хейко Маас.

Маас: Германия не укладывается в сроки эвакуации из Афганистана

По его словам, 100 немцев до сих пор не добрались до аэропорта Кабула.

"Мы не сможем вывезти всех из Афганистана в оставшиеся дни этой военной операции по эвакуации", — сказал Маас немецкой телекомпании Bild, добавив, что "честность требует", чтобы он признал этот факт.

Глава МИД ФРГ заявил, что немецкие официальные лица "находятся в контакте со 100 гражданами и их семьями" и знают об их местонахождении. По его словам, их всё ещё пытаются доставить в аэропорт Кабула "достаточно безопасным" способом и посадить на борт одного из рейсов бундесвера.

Он также признал, что Берлину пришлось вести переговоры с талибами* об эвакуации некоторых людей, назвав это "хуже, чем просто ненормальное положение дел":

"Чтобы сделать это, нужно идти тем путём, которым не хочешь идти", — сказал Маас, утверждая, что у Германии не было другого выбора.

К настоящему времени, по данным немецких СМИ, из Афганистана был вывезен 351 гражданин Германии и их семьи.

Хейко Маас сообщил также, что Германия вместе с США и Великобританией уже начали рассматривать новые способы вывоза людей из Афганистана после окончания военной эвакуации.

Напомним, ранее США заявили, что будут придерживаться своего первоначального графика и завершат эвакуацию к 31 августа.

"Талибан"* в свою очередь предупредил, что не допустит никаких продлений крайних сроков, и что их несоблюдение — "красная линия", при пересечении которой будут "последствия".

* запрещённая в РФ террористическая организация

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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