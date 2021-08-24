ЕС заморозил помощь Афганистану в размере миллиарда евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не будет оказывать экономическую помощь Афганистану, пока движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) не покажет свои намерения.

Заявление прозвучало по итогам заседания представителей стран G7, которое прошло в онлайн-формате.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, экономическая помощь Афганистану будет замороженной, пока талибы не покажут, что они соблюдают фундаментальные права человека.

Таким образом, ЕС заморозил один миллиард евро, которые предназначались Афганистану на будущие семь лет.

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