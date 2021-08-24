Глава ЦРУ провел тайную встречу с одним из лидеров "Талибана"* в Кабуле

Источник сообщил, что встреча состоялась 23 августа.

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с главой политического офиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром. Информация об этом опубликована на официальном сайте газеты The Washington Post.

По словам источника, встреча состоялась 23 августа в Кабуле. Издание также напомнило, что Баррадар был арестован агентами ЦРУ и пакистанских спецслужб 11 лет назад и на восемь лет помещен в тюрьму, а теперь вынужден встречаться с высокопоставленным представителем американской администрации, отправившей его в заточение. Кроме того, Барадар вел переговоры между Афганистаном и США в Катаре.

The Washington Post предполагает, что стороны обсудили приближение срока окончательного вывода американских войск из Афганистана, запланированного на 31 августа, и эвакуацию мирных граждан.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что последняя неподконтрольная талибам* афганская провинция намерена сдаться.

*террористическая организация, запрещенная в России

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