В ООН ответили по поводу санкций в отношении талибов*

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что санкции не должны приводить к ухудшению гуманитарной ситуации. Так он ответил на вопрос о возможном введении санкций против движения "Талибана" (признано террористическим и запрещено в РФ), которое захватило власть в Афганистане.

По словам Дюжаррика, санкции являются важным инструментом в арсенале Совета Безопасности. Однако "они не должны усугублять гуманитарную ситуацию", подчеркнул он, ссылаясь на позицию генсека Организации Объединенных Наций.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что Оттава присоединится к санкциям против "Талибана", если кто-нибудь инициирует их. Сам Трюдо намерен выступать за необходимость санкционных ограничений на предстоящем саммите G7.

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